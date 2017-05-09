Абитебуль: мы добились прогресса в работе шасси и двигателя

Руководитель автоспортивного подразделения «Рено» Сириль Абитебуль поделился ожиданиями от грядущего Гран-при Испании, заявив о прогрессе в работе двигателя и шасси.

«Барселона — это событие, на котором мы часто видим много обновлений и мы и сами готовим несколько новых элементов. Нам хочется продолжить успешные выступления, которые были у нас на двух последних этапах. Испания — очень важный рынок для „Рено“ и Формулы-1. Мы производим здесь очень много машин, коробок передач и двигателей, так что у нас тут есть поддержка.

В Барселоне во время первой практики мы увидим Сергея Сироткина, надеюсь, что ему удастся проехать больше кругов, чем у него получилось в Сочи. Что касается боевых пилотов, то гонка в России прошла хорошо для Хюлькенберга, его выступление показало, что у нас есть прогресс в гоночном темпе.

У Палмера всё немного иначе, все технические сложности, которые возникали на наших болидах, практически всегда случались с его машиной. Это очень сложный старт сезона. Мы все видели, как он прибавил во второй половине минувшего сезона, так что мы будем прикладывать усилия, чтобы дать ему конкурентоспособный болид.

В работе шасси и мотора мы добились прогресса, но очень важно обеспечить надёжность всех элементов. С шасси мы можем работать постоянно и вносить какие-то обновления. С двигателем у нас нет такой возможности, но, несмотря на это, мы будем его дорабатывать на протяжении всего чемпионата", — приводит слова Абитебуля официальный сайт «Рено».