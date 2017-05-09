Хюлькенберг: с каждой гонкой наш болид становится лучше

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от Гран-при Испании, дав понять, что он доволен прогрессом болида по ходу сезона.

«Я отправляюсь в Испанию с хорошим настроением. Машина прогрессирует с каждой гонкой, что позволяет нам показывать результаты. Барселона — отличное место. Город находится на берегу моря, здесь много отличных ресторанов, где готовят вкусную паэлью. Я всегда получаю удовольствие от приезда сюда. Здесь много фанатов Формулы-1, и приятно видеть их энтузиазм.

Что касается здешней трассы, то все мы хорошо её знаем после многочисленных тестов. Много данных о ней и у инженеров. Мне нравится этот трек, особенно её первый сектор. Эта трасса требует хорошей физической подготовки, здесь высокая нагрузка на шею, и под конец гонки чувствуешь себя уставшим.

Если тут допустить ошибку на первых двух поворотах, то в третий уже войдёшь в плохой траектории. Третий сектор очень техничный и медленный, для хорошего времени круга важно пройти его без помарок», — приводит слова немца официальный сайт «Рено».