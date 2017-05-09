Палмер: мне не очень везёт на трассе в Барселоне, но мне здесь нравится

Пилот «Рено» Джолион Палмер поделился ожиданиями от Гран-при Испании, который состоится на трассе в Барселоне.

«У нас хорошие ожидания от этапа в Испании. Всё, что мне нужно, чтобы завоевать очки, — просто провести ровный уик-энд без проблем. В России я был очень разочарован, у меня была хорошая машина, но я вынужден был покинуть гонку во втором повороте. Такое случается, но это всё равно было разочаровывающе.

Что касается трассы в Барселоне, то здесь я был много раз и знаю, чего мне ждать. Но, как правило, команды привозят сюда много обновлений, так что расстановка сил может немного поменяться.

Мне нравятся быстрые повороты, которые мы видим тут. Здесь очень тяжело управлять болидом с точки зрения физических нагрузок: очень устают мышцы шеи. В затяжных поворотах большое значение имеет аэродинамика, и, принимая во внимание DRS и износ резины, мы можем рассчитывать на хорошую гонку.

Воспоминания об этой трассе? Я дважды поднимался на подиум в GP2, но мне не очень тут везёт. Вместе с тем я наслаждаюсь её сложностью, мне здесь нравится.

Сам город прекрасен. В Барселоне всегда отличная погода и дружелюбная атмосфера. Кроме того, чувствуется богатая культура и любовь к Формуле-1», — приводит слова Палмера официальный сайт команды.