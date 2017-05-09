Честер рассказал о новинках «Рено» для Гран-при Испании

Технический директор «Рено» Ник Честер рассказал об итогах российского Гран-при, а также поделился ожиданиями от грядущего этапа в Испании.

«Обновления, которые мы привезли в Сочи, сработали, как и ожидалось: мы прибавили в гоночном темпе, не потеряв в квалификации. Нам по-прежнему предстоит много работы, но мы движемся в правильном направлении.

Сейчас мы ведём борьбу в середине пелотона — это то, чего мы и ждали. Но это очень плотная борьба, потому мы должны быть уверены, что используем любое преимущество болида по максимуму.

В Барселону мы привезём несколько новинок, в частности боковые дефлекторы и новое заднее антикрыло. Мы должны добавить в скорости, и это то, над чем сейчас все работают. Сезон начался позитивно, необходимо его продолжить в том же духе», — приводит слова Честера официальный сайт «Рено».