Лоу: цель «Уильямса» на Гран-при Испании — два болида в топ-10

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу заявил, что целью команды на Гран-при Испании будет попадание обоих болидов в топ-10.

«Мы подошли к первой европейской гонке сезона. Впервые после старта чемпионата команды в полном составе вернулись на свои базы и заводы, которые были оставлены ещё перед австралийским Гран-при.

Это даёт старт новому этапу в чемпионате. К тому же здесь традиционно мы видим первые серьёзные обновления, которые будут иметь гораздо большее значение в свете нового регламента относительно аэродинамики. Трасса в Барселоне хорошо всем знакома, тут прошли все зимние тесты. Этот трек раскрывает потенциал болида, здесь хорошо видны аэродинамические свойства, а также состояние подвески.

На Гран-при России мы не завоевали то количество очков, которое планировали, но мы увидели возможности автомобиля. Теперь нашей целью в Барселоне будет попадание обоих пилотов в топ-10», — приводит слова Лоу официальный сайт команды.