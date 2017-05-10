Стролл: мне нравится трасса в Барселоне

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл рассказал об истории своих заездов на трассе в Барселоне, а также признался, что, несмотря на всю сложность, ему нравится этот трек.

«Я никогда не проводил здесь гонок. Пока эта трасса известна мне по тестам Формулы-Рено, Формулы-3 и, конечно же, по зимним тестам Формулы-1. Мне нравится эта трасса, есть отрезки, которые мне особенно интересны. Я говорю о первом секторе, где очень быстрые 2, 3, 4 и 5, они плавно переходят друг в друга.

Последний отрезок очень техничный и сложный. Что касается самого города, то мне нравится здесь бывать — это город с отличной атмосферой и множеством интересных мест», — приводит слова Стролла официальный сайт «Уильямса».