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Стролл: мне нравится трасса в Барселоне

10 мая 2017, среда. 01:05. Авто

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл рассказал об истории своих заездов на трассе в Барселоне, а также признался, что, несмотря на всю сложность, ему нравится этот трек.

«Я никогда не проводил здесь гонок. Пока эта трасса известна мне по тестам Формулы-Рено, Формулы-3 и, конечно же, по зимним тестам Формулы-1. Мне нравится эта трасса, есть отрезки, которые мне особенно интересны. Я говорю о первом секторе, где очень быстрые 2, 3, 4 и 5, они плавно переходят друг в друга.

Последний отрезок очень техничный и сложный. Что касается самого города, то мне нравится здесь бывать — это город с отличной атмосферой и множеством интересных мест», — приводит слова Стролла официальный сайт «Уильямса».

Источник: Williams F1 Сообщить об ошибке
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Уильямс Лэнс Стролл Формула-1 Гран-при Испании
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