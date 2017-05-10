«Мерседес» представил изменения в ливрее для лучшей идентификации пилотов

Команда «Мерседес» представила незначительные изменения в ливрее своего болида, внесённые в соответствии с требованиями ФИА, касающимися упрощения идентификации пилотов на трассе.

Ранее были подтверждены требования ФИА к написанию номеров и имён пилотов на машинах, которые вступят в силу с Гран-при Испании. При этом в письме, разосланном всем командам, отмечалось, что автомобиль, маркировка которого не соответствует правилам, не может быть выставлен в Гран-при.

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