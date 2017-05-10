Хюлькенберг полагает, что в чемпионате победит «Феррари»

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг склонен считать небольшим фаворитом в борьбе за чемпионство команду «Феррари».

«В течение долгого времени две лучшие команды не были так близки друг к другу. Это очень хорошее сражение для Формулы-1. «Мерседес» стабильно был на высшем уровне в течение многих лет, но на данный момент я чрезвычайно впечатлён «Феррари». Они построили суперавтомобиль, вот почему я склоняюсь к «Феррари ». Но обе команды могут выиграть. Кто в конечном счёте станет чемпионом, предсказать невозможно», — рассказал Хюлькенберг в интервью немецкому каналу Sport1.