Вольф: в «Мерседесе» не будет жёсткой командной тактики

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что не является поклонником командой тактики, однако отметил, что в отдельных случаях она может быть просто необходимой.

«Эта тема по праву считается очень спорной, никто не хочет видеть командную тактику. Бывают ситуации, когда один из двух пилотов по какой-то причине быстрее, и мы должны думать о победе команды в гонке», — рассказал Браун в интервью немецкому информационному агентству SID.

Вместе с тем он отверг возможность возвращения командной тактики в столь грубом виде, в каком она была представлена в Ф-1 во время выступлений Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло за «Феррари». «Нет, я не думаю (что это возможно). Тогда была другая эпоха. Такая жёсткость командных приказов не является нашей целью», — сказал босс «Мерседеса».