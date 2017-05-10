На картодроме «КАМАЗ-Карт» прошли соревнования на кубок «КАМАЗа»

6-7 мая на картодроме «КАМАЗ-Карт» прошли открытые соревнования по картингу на кубок ПАО «КАМАЗ». 65 юных гонщиков из 11 городов России показали захватывающую борьбу в классах: «Микро», «Мини», «Супер-Мини», «Ротакс-Макс Юниор», «Ротакс-Макс», «KZ-2». Самое острое соперничество развернулось в классах «Мини» и «Супер-Мини».

Из 18 призовых мест 10 заняла команда «КАМАЗ-мастер Юниор». Призы, предоставленные ПАО «КАМАЗ», очень порадовали молодых чемпионов.



«Как пилот в прошлом скажу, что чем хуже погода, тем лучше: меньше влияет на результат мощность двигателя и больше мастерство пилота. Я всегда хотел, чтобы пошёл дождь, чтобы было какое-то ненастье, тогда больше себя проявляет человек. Пусть побеждает сильнейший», — прокомментировал соревнования руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин, слова которого приводит пресс-служба.