В Хоккенхайме признают, что будущее Гран-при Германии под вопросом

Босс трассы «Хоккенхаймринг» Георг Зайлер признаёт, что будущее Гран-при Германии Формулы-1 не в безопасности. Из-за финансовых трудностей «Нюрбургринг», с которым Хоккенхайм по традиции чередовал Гран-при, не примет гонку в этом сезоне. Следующий год по текущему контракту с Ф-1 будет для «Хоккенхаймринга» последним.

«Мы не заключим контракт, связанный с любыми рисками. С экономической стороны мы должны были понести убытки из-за Формулы-1, что оказало существенное влияние на наши результаты в последние годы. Мы также не получаем ни одного евро субсидий от регионов, страны или кого бы то ни было ещё, в отличие от любой другой трассы», — цитирует Зайлера DPA.

Когда его спросили, будет ли в будущем Гран-при Германии, Зайлер ответил: «Для меня всё очевидно. У нас есть контракт на следующий год, но после этого — нет. Если мы будем соблюдать чередование гонок, то в 2019-м Ф-1 вернётся на «Нюрбургринг», а в 2020-м — к нам, но только если контракт будет подходящим».