Бергер: верю в чудо для Михаэля Шумахера

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер верит, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер сможет восстановиться после травмы головы.

«Я верю в чудо и очень надеюсь, что скоро мы услышим положительные новости от Михаэля. Меня восхищает то, как Коринна и Мик справляются с этой ситуацией. Прекрасно, что Мик прислушался к сердцу и захотел стать гонщиком. Конечно, Михаэль оставил невероятный след, но у Мика хватит таланта и верного окружения, чтобы справиться с давлением. Он Шумахер и знает, что делает», — приводит слова Бергера Kolner Express.