«Торо Россо» подписал болид Квята по новым требованиям ФИА

Команда Формулы-1 «Торо Россо» подписала болид Даниила Квята в соответствии с новыми требованиями ФИА. Машина с новой разметкой появится уже на ближайшем Гран-при Испании.

В апреле на заседании в Париже стратегическая группа и комиссия Ф-1 приняли решение о том, что фамилии и номера гонщиков должны быть лучше видны на болидах. Буквы в шрифте, которым пишут фамилии гонщиков, теперь должны быть не менее 15 см в высоту и 3 см в толщину. Номера пишутся цифрами высотой не менее 23 см и толщиной как минимум в 4 см.