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Росси: Педроса не менее опасен, чем Виньялес и Маркес

10 мая 2017, среда. 19:16. Авто

Лидер чемпионата MotoGP Валентино Росси считает победителя Гран-при Испании Дани Педросу не менее сильным соперником, чем ближайших конкурентов — Маверика Виньялеса и Марка Маркеса.

«Хонда» по-настоящему вернулась, они доминировали весь уик-энд. Самое тревожное в том, что «Хонда» очень сильна, когда у нас проблемы весь уик-энд.

В этом году Педроса в отличной форме, а я всегда считал его одним из претендентов на титул. Он попал на подиум в Остине и был очень силён в Хересе. Однако он силён не только там — он так же опасен, как Виньялес и Маркес", — приводит слова Росси Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Валентино Росси Дани Педроса Маверик Виньялес Марк Маркес MotoGP
Новости. Авто
10 мая 2017, среда
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