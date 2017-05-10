Вольф: борьба «Мерседеса» с «Феррари» будет более чем очень плотной

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что между его командой и «Феррари» нет существенной разницы в скорости и победителя в каждой гонке будут определять мелочи.

«Не думаю, что тут есть закономерность. Разрыв очень мал и зависит от типов резины, совпадений с трассой, её покрытия и температуры. Ещё влияет объём покрытия и температура каркаса. Всё связано между собой и надо сделать всё правильно, чтобы попасть в рабочее окно. Но в одном я уверен: наша машина очень быстра и в гонке, и в квалификации. Нам просто надо её настроить, и это захватывающее занятие.

Борьба будет очень плотной, даже более чем очень плотной. «Феррари» зимой построила хорошую машину, которая подходит Себастьяну Феттелю. Нам просто надо постараться выступать наилучшим образом, и если мы сделаем это, как Валттери в России, поборемся с ними", — цитирует Вольфа Motorsport.