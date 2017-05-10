Боттас: победа — моя единственная цель в каждой гонке

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас надеется, что победа на Гран-при России даст ему толчок для успешных выступлений в дальнейшем и он сможет бороться за победы в следующих гонках.

«Было бы глупо не бороться за победу — это моя единственная цель в каждой гонке. Победа оказывает влияние, хороший результат повышает твою уверенность, и зачастую удаётся сохранить этот импульс. Главный импульс сейчас в том, как я прибавляю в каждой квалификации и гонке. И я хочу сохранить его, постоянно становясь лучше», — приводит слова Боттаса BBC.