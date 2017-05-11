Кэри: Формула-1 получила много просьб о проведении новых Гран-при

Руководитель Формулы-1 Чейз Кэри сообщил, что пока не стремится расширять календарь серии, хотя имеет массу предложений.

«У нас нет цели на конкретное число гонок. Мы знаем, что можем увеличить число этапов, но хотим обсудить всё с командами, прежде чем перейдём к конкретике.

Люди, знающие, что нужно для проведения гонки Формулы-1, проявляют широкий интерес: я мог бы заполнить страницу перечнем мест, из которых мне звонили с просьбой встретиться и обсудить проведение гонки у них», — приводит слова Кэри Autosport.