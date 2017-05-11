Райкконен: «Феррари» будет вести борьбу за титул с обоими пилотами «Мерседеса»

Пилот «Феррари» Кими Райкконен ожидает, что борьбу за титул в этом сезоне будут вести четыре гонщика.

«Я рад за Валттери Боттаса (победившего в Сочи). Люди всегда думают, что мы имеем что-то против друг друга, потому что несколько раз мы очень сильно сближались на трассе. Но нет, я рад, что он победил. Это не означает, что я не был бы рад победе Феттеля.

В этом году борьба будет близкой между «Феррари» и обоими пилотами «Мерседеса», поэтому это будет захватывающе. Но, к сожалению, многое будет зависеть от того, что произойдёт на первом круге», — цитирует Райкконена The Checkered Flag.