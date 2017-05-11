Индиец Арджун Маини получил место пилота по развитию в «Хаасе»

Команда «Хаас» объявила о подписании контракта с индийским гонщиком Арджуном Маини, который утверждён в качестве пилота по развитию наряду с 18-летним американцем Сантино Ферруччи, подтверждённым ранее.

19-летний Маини выступает в серии GP3 за команду Jenzer Motorsport. В прошлом году он принял участие в 14 из 18 гонок GP3, завершив сезон на 10-м месте в личном зачёте.

«Для меня большая честь стать частью программы развития пилотов «Хааса». Все мои усилия до текущего момента были направлены на то, чтобы стать гонщиком Ф-1, и эта возможность приближает меня к цели ещё на один шаг. Я очень хочу понять и ощутить, как работает команда Формулы-1», — сказал Маини, слова которого приводятся в пресс-релизе команды.