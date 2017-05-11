Ф-1 анонсировала проведение фестивала болельщиков в рамках ГП Испании

Руководство Формулы-1 анонсировало проведение фестиваля болельщиков (Fan Festival) в дни Гран-при Испании. Ранее босс Ф-1 Чейз Кэри объявил о том, что руководство серии готовит новые инициативы по привлечению болельщиков, запуск которых ожидается в Барселоне.

Фестиваль болельщиков в Испании предусматривает создание специального телеканала для поклонников Формулы-1, специальную фан-зону с симуляторами, а также зип-лайн (спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с использованием блоков) и пит-стоп-челлендж.

Кроме того, в рамках Fan Festival будет проведена серия соревнований, в которых болельщики могут выиграть эксклюзивный доступ в Paddock Club и прогулку в двухместном болиде Ф-1.

«Формула-1 переживает серьёзную эволюцию. И Гран-при Испании — это знаменательное событие в истории бренда. С самого начала мы были сосредоточены на том, чтобы приблизить болельщиков к действу и увеличить привлекательность этого вида спорта.

Открытие фестиваля болельщиков в этот уик-энд знаменует собой начало нового путешествия. И мы с нетерпением ждём продолжения гонок как в этом сезоне, так и за его пределами», — цитирует коммерческого директора Ф-1 Шона Братчеса F1i.