Боттас: моё спокойствие не является преимуществом над Хэмилтоном

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не считает свой спокойный темперамент преимуществом в борьбе с напарником Льюисом Хэмилтоном.

«Я не вижу преимущества в том, чтобы быть более спокойным. Каждый должен действовать в соответствии с тем, как он себя ощущает. Да, я спокойный человек и хочу иметь свою личную жизнь. Но не все люди такие», — цитирует Боттаса El Mundo Deportivo.

Когда финна спросили, не придала ли ему мотивации победа на Гран-при России, ставшая первой в его карьере в Ф-1, он ответил: «Думаю, мне не нужно больше мотивации, чтобы выиграть больше гонок. Пилотирование этого автомобиля и возможность представлять этот бренд — это уже достаточная мотивация».