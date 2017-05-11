Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Боттас: моё спокойствие не является преимуществом над Хэмилтоном

11 мая 2017, четверг. 14:43. Авто

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не считает свой спокойный темперамент преимуществом в борьбе с напарником Льюисом Хэмилтоном.

«Я не вижу преимущества в том, чтобы быть более спокойным. Каждый должен действовать в соответствии с тем, как он себя ощущает. Да, я спокойный человек и хочу иметь свою личную жизнь. Но не все люди такие», — цитирует Боттаса El Mundo Deportivo.

Когда финна спросили, не придала ли ему мотивации победа на Гран-при России, ставшая первой в его карьере в Ф-1, он ответил: «Думаю, мне не нужно больше мотивации, чтобы выиграть больше гонок. Пилотирование этого автомобиля и возможность представлять этот бренд — это уже достаточная мотивация».

Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас Льюис Хэмилтон
Новости. Авто
11 мая 2017, четверг
14:43 Боттас: моё спокойствие не является преимуществом над Хэмилтоном
13:50 Ф-1 анонсировала проведение фестивала болельщиков в рамках ГП Испании
13:03 Райкконен: на горке в Ferrari Land было даже немного страшно
12:20 Райкконен и Марк Жене посетили аттракцион в Ferrari Land
12:04 Росберг: Хэмилтон талантливее меня
11:27 В ближайший уик-энд в Грозном стартует чемпионат СМП РСКГ
11:13 Алонсо: в сентябре или октябре буду готов к переговорам с любой командой
10:29 Индиец Арджун Маини получил место пилота по развитию в «Хаасе»
09:59 Райкконен: «Феррари» будет вести борьбу за титул с обоими пилотами «Мерседеса»
00:31 Кэри: Формула-1 получила много просьб о проведении новых Гран-при
10 мая 2017, среда
23:18 Боттас: победа — моя единственная цель в каждой гонке
22:10 Уэббер: у Алонсо есть 10 лет, чтобы выиграть «24 часа Ле-Мана»
21:16 Роберто Мери выступит на этапе Формулы-2 в Барселоне
20:12 Вольф: борьба «Мерседеса» с «Феррари» будет более чем очень плотной
19:16 Росси: Педроса не менее опасен, чем Виньялес и Маркес
18:33 Вальсекки: Квят может вернуться в «Ред Булл» — в 2018-м там будет место
18:18 Кэри: Liberty купила Формулу-1 потому, что она была в кризисе
17:57 «Торо Россо» подписал болид Квята по новым требованиям ФИА
17:32 Бергер: верю в чудо для Михаэля Шумахера
16:26 В Хоккенхайме признают, что будущее Гран-при Германии под вопросом
15:47 На картодроме «КАМАЗ-Карт» прошли соревнования на кубок «КАМАЗа»
14:53 Вольф: в «Мерседесе» не будет жёсткой командной тактики
14:29 Хюлькенберг полагает, что в чемпионате победит «Феррари»
13:44 Алонсо, Феттель и Хэмилтон примут участие в пресс-конференции ГП Испании
13:04 Риккардо: Ферстаппену следует прислушиваться к советам старших
12:33 Марко: для Ферстаппена нет возможности перейти в «Феррари»
12:19 В Формуле-Е изучают возможность сохранения обязательных пит-стопов
11:49 «Мерседес» представил изменения в ливрее для лучшей идентификации пилотов
10:48 Глава ART: роль пилотов по развитию в Ф-1 не помогает молодым гонщикам
10:03 Чилтон: не сомневаюсь в успешном дебюте Алонсо в «Инди 500»
09:37 Кэри: на ГП Испании Ф-1 ждёт запуск новых инициатив по привлечению болельщиков
01:05 Стролл: мне нравится трасса в Барселоне
00:38 Лоу: цель «Уильямса» на Гран-при Испании — два болида в топ-10
00:01 Масса: надеюсь, что в Барселоне мы избежим неудач, которые были в Сочи
9 мая 2017, вторник
23:14 Честер рассказал о новинках «Рено» для Гран-при Испании
22:20 Палмер: мне не очень везёт на трассе в Барселоне, но мне здесь нравится
21:36 Хюлькенберг: с каждой гонкой наш болид становится лучше
20:51 Абитебуль: мы добились прогресса в работе шасси и двигателя
20:06 Сироткин заменит Палмера на первой практике Гран-при Испании
18:55 Масса: не думаю о том, что будет в следующем сезоне
17:59 «Форс Индия» надеется приблизиться к «Ред Булл» на Гран-при Испании
17:01 Кальтенборн: «Заубер» открыт для всего в партнёрстве с «Хондой»
15:47 Боттас: шины не решат исхода битвы за чемпионство
14:52 Босс ГП Испании: эра в Ф-1 без Экклстоуна — другая
14:03 Хорнер: «Ред Булл» всё ещё может догнать «Мерседес» и «Феррари»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли Боттас и дальше опережать Хэмилтона по ходу сезона?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+