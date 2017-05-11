«Заубер» отложил большую часть обновлений болида до Гран-при Монако

Команда «Заубер» привезла в Барселону лишь часть большого пакета обновлений болида. Большая часть новинок отложена до гонки в Монако. Как и большинство других команд, «Заубер» планировал на Гран-при Испании представить большой пакет обновлений, однако технический отдел конюшни пожелал побольше поработать над некоторыми новинками, сообщает Autosport.

В Барселону «Заубер» привёз новое заднее антикрыло, которое тестировалось в Бахрейне, наряду с новыми передними закрылками и новыми воздуховодами для тормозов.

В Монако, как ожидается, команда привезёт в числе прочих обновлений и новое днище.