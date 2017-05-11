«Мерседес» существенно изменил носовой обтекатель и аэродинамические элементы

Команда Формулы-1 «Мерседес» к Гран-при Испании существенно обновила аэродинамические части своего шасси. В частности, команда сменила носовой обтекатель болида.

Отметим, что многие команды готовили свои обновления именно к Гран-при Испании, так как это первый европейский этап сезона, и привести на него новые детали проще с точки зрения логистики. Самое большое обновление провести обещали в «Ред Булл», где рассчитывали именно в Барселоне начать полноценную борьбу с «Мерседесом» и «Феррари». Гран-при Испании пройдёт с 12 по 14 мая.