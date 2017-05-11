Алонсо: отказы мотора до старта совершенно неприемлемы

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо раскритиковал «Хонду» за поломку мотора на Гран-при России, которая не дала ему стартовать.

«Я всё ещё не знаю, что именно случилось в Сочи. У нас возникла проблема с системой ERS на установочном круге. Я пару раз пытался перезапустить всю систему, но с последней попытки она не завелась.

Для команды очень плохо, что Стоффель не смог стартовать в Бахрейне, а я в России. Совершенно неприемлемо. Теперь нам надо повысить надёжность. Надеюсь, обе машины доберутся до финиша в Испании", — цитирует Алонсо F1i.