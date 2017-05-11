Феттель: DRS — неправильная идея обгона

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель выступил против расширения зон DRS, так как считает обгоны за счёт этой системы менее ценными.

«В первую очередь — я не думаю, что расширение зон DRS пойдёт мне на пользу. Кажется, пару лет такое вводили на некоторых этапах, и становилось слишком легко. Было удобно, когда ты сзади — ты просто проплывал мимо другой машины, но это неправильная идея обгона для меня», — приводит слова Феттеля F1i.

После четырёх этапов сезона Феттель возглавляет чемпионат, имея 86 очков.