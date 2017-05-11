Риккардо: «Ред Булл» останется на своём месте, несмотря на обновления

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо не рассчитывает, что обновления болида на Гран-при Испании позволят ему бороться с лидерами чемпионата.

«Мы всё равно ожидаем, что останемся на своём месте. Надеюсь, станем немного ближе, но не думаю, что мы можем рассчитывать на победу. Мы хотели бы, но не можем рассчитывать на это. Даже если наши обновления позволят нам стать быстрее на секунду, „Феррари“ и „Мерседес“ не приедут в Испанию без обновлений.

Надеюсь, наша цель — сократить разрыв, а там уж посмотрим. Конечно, мы хотим побеждать, но не можем ждать этого, пока не сядем за руль", — приводит слова Риккардо Crash.