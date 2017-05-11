Алонсо оставит себе болид после «500 миль Индианаполиса»

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо получит в своё распоряжение болид, на котором выступит в гонке «500 миль Индианаполиса».

«После гонки машина приедет ко мне и будет стоять в музее. Во всех моих контрактах с 2004 года или около того прописано, что любой болид, на котором я выступаю, отправляется в музей. И этот не исключение», — приводит слова Алонсо Pitpass.

Гонка «500 миль Индианаполиса» пройдёт 28 мая, и ради неё Алонсо пропустит Гран-при Монако Формулы-1. Испанец будет выступать за команду «Андретти».