Феттель отрицает слухи о переходе в «Мерседес»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выразил недоумение в связи с возобновившимися слухами о его возможном переходе в «Мерседес» в 2018 году.

«Я не знаю, откуда берутся эти слухи. Из Италии? Тогда, может, спросите у них об этом, похоже, они об этом знают лучше меня. Я думаю, ситуация предельно ясна. Я сосредоточен на этом сезоне, и это факт. Мы находимся в хорошем положении и настроены продолжать в том же духе.

Всё остальное неважно, в конце концов, в прошлом также ходило множество слухов. Что касается возможного появления Алонсо в «Феррари», то всегда нужно быть готовым выступать с любым партнёром в одной команде. У Фернандо отличная репутация не только из-за его двух титулов, но и благодаря другим факторам.

В целом же контракты подписываю не я, но, повторюсь, я готов гоняться с любым напарником, это всегда новый вызов", — приводит слова немца GPupdate.