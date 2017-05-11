Палмер и Грожан продолжают спорить насчёт аварии на старте в Сочи

Гонщики «Рено» и «Хааса» Джолион Палмер и Ромен Грожан по-прежнему не согласны друг с другом по поводу обстоятельств аварии на старте Гран-при России, сообщает ESPN. Стюарды никого не наказали по итогам столкновения, когда Палмеру пришлось поворачивать вправо, чтобы не врезаться в «Заубер», из-за чего случился контакт между Джолионом и Грожаном.

«У него странная логика, но это нормально, это гонки. Когда случается инцидент, то люди часто не соглашаются по поводу случившегося, но для меня было вполне очевидно, что произошло, особенно после просмотра повтора. Я могу понять, что, с его точки зрения, он был внутри поворота, но с моей точки зрения — я должен был поворачивать, потому что снаружи была машина. В чём странная логика Ромена? Грубо говоря, в том, что для него некоторые правила применимы, а для других нет», — заявил Палмер.

Грожан со своей стороны признался, что был удивлён отсутствием наказания для гонщика «Рено».

«Я ожидал, что он что-то получит. Правила гласят, что ты должен оставлять пространство в ширину машины, когда рядом с тобой есть другой автомобиль. Я очень хорошо прошёл поворот, даже наехал на оранжевый бордюр. Затем его развернуло, и я хотел, чтобы стюарды изучили один момент. Когда машину разворачивает в первом повороте, то пилоты должны бить по тормозам. А вот когда Джолиона развернуло, то он продолжил газовать. Его машина возобновила движение, что и привело к большому удару», — обратил внимание француз.