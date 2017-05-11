Хэмилтон назвал причину неудач на гонке в Сочи

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон назвал причину неудач, которая постигла его на Гран-при России, тогда британцу удалось финишировать лишь на четвёртом месте.

«На гонке в Сочи был просто целый комплекс мелких проблем, который перерос в одну большую. Ничего особенного, ничего такого, чтобы одна была гораздо больше другой. Все эти мелочи задали нам неправильное направление.

Что касается выступления Боттаса, то ещё на старте сезона я говорил, что он будет конкурентоспособным, так что я не удивлён его победе, я рад за него и горд нашими достижениями", — приводит слова Хэмилтона Crash.