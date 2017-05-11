Масса: в этом году «Уильямс» — совершенно другая команда

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса положительно оценивает те изменения, которые происходят с командой на старте чемпионата.

«Откровенно говоря, с точки зрения развития „Уильямс“ — совершенно другая команда, она полностью отличается от того, что я видел в предыдущие три года. Теперь мы более сплочённы, мы работаем вместе по многим направлениям, включая и аэродинамику.

Я верю, что на протяжении сезона мы достигнем ещё лучшего развития. Повторюсь, мы сплочены, а сам рабочий процесс организован гораздо умнее.

Гонка в Испании? Я не думаю, что мы увидим кардинальные изменения на трассе. Борьба по-прежнему будет идти между «Феррари» и «Мерседесом». Возможно, к ним немного приблизится «Ред Булл», так как это подходящий для них трек. Что касается обновлений команд, в том числе и наших, то сложно сказать, как они сработают", — приводит слова бразильца GPUpdate.