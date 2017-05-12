Боттас: трасса в Сочи — уникальна

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что не считает причиной своей победы на Гран-при России лишь то, что он традиционно хорошо выступает на трассе в Сочи.

«Я не думаю, что моему успеху есть какое-то одно объяснение. Формула-1 такова, что если ты быстр, то всё это состоит из комплекса мелочей. Я всегда чувствовал себя комфортно в Сочи, но нельзя говорить, что это стало причиной моей победы. Я прогрессировал от гонки к гонке, и чувствовал, что с точки зрения скорости в России было моё лучшее выступление.

Трасса в Сочи — уникальна. Особенно это касается её последнего сектора, то как работают шины и как вы работаете с настройками автомобиля, в этом плане моя работа отличалась от той, что делал Льюис", — приводит слова финна ESPN.