Хэмилтон: «Феррари» будет делать ставку на Феттеля

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уверен, что «Феррари» будет делать ставку на Себастьяна Феттеля в чемпионате сезона-2017.

«Я думаю, что они всегда такие. «Феррари» всегда ориентирована на поддержку одного гонщика. Поэтому я не считаю, что это изменится», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Что касается его собственной борьбы за титул, кв которой он должен будет также победить и своего напарника Валттери Боттаса, то Хэмилтон сказал следующее: «Это неизбежно, когда у вас есть равные возможности. Так что для меня всё по-другому. Я просто должен выполнить свою работу лучше».