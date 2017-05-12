У Алонсо и Феттеля возникли технические проблемы на тренировке ГП Испании

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо вынужден был досрочно завершить первую пятничную тренировку Гран-при Испании Формулы-1. На 14-й минуте свободной практики в Барселоне болид испанца остановился за пределами трассы около второго поворота. Судя по радиопереговорам с командой, на машине Алонсо вновь возникли проблемы с силовой установкой «Хонда».

Спустя 10 минут проблемы возникли и у гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля. Немец остановился на выезде с пит-лейна из-за возникших проблем с коробкой передач.