ФИА предупредила пилотов о мерах безопасности во втором повороте в Барселоне

Гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг предупредил пилотов о необходимости соблюдения мер безопасности при возвращении на трек в Барселоне после возможного вылета с трассы во втором повороте.

В обновлённых примечаниях к командам Уайтинг подчеркнул, что любой, кто оказался в зоне вылета во втором повороте, должен вернуться на трек, проехав слева от заградительного столбика перед третьим поворотом. Соблюдение этих правил призвано исключить небезопасную ситуацию, когда замедлившийся пилот будет возвращаться после вылета на трек перед болидами, едущими на высокой скорости.