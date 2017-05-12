Зурер: стиль пилотирования Боттаса позволяет ему лучше работать с шинами

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер считает, что гонщику «Мерседеса» Валттери Боттасу бороться с напарником Льюисом Хэмилтоном поможет его более мягкий стиль пилотирования, которому лучше подходят новые шины «Пирелли».

«Окно, в котором шины работают оптимально, сузилось. Теперь стиль пилотирования очень важен. Хэмилтон — это гонщик, который всегда гоняется на пределе, но это может привести к перегреву шин. Боттас же, напротив, мягче работает с резиной, так что она, похоже, лучше работает для него», — цитирует Зурера Paddocktalk.