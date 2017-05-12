Экс-сотрудник «Феррари» Лука Колаянни вернулся в Формулу-1

Бывший глава пресс-службы «Феррари» Лука Колаянни вернулся в Формулу-1. Итальянский специалист, который был бессменным главой пресс-службы «Феррари» на протяжении многих лет, вернулся в Ф-1 после четырёхлетнего отсутствия. На этой неделе итальянский журналист Лео Туррини в своём блоге сообщил, что Колаяни будет работать на нового владельца коммерческих прав на Ф-1, компанию Liberty Media.

«Меня пригласили, и я начал работать в среду (10 мая)», — рассказал Колаянни в интервью финской газете Turun Sanomat.