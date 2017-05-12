Брандл: своими действиями Алонсо даёт понять, что не останется в «Макларене»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор канала Sky Sports Мартин Брандл узрел в публикации Фернандо Алонсо фотографии с теннисного корта намёк на намерение покинуть «Макларен». Испанец отправился на теннисный корт, не дожидаясь завершения первой тренировки Гран-при Испании, после того как в самом её начале у него возникли проблемы с мотором «Хонда».

«Это немного похоже на эпизод с шезлонгом в Бразилии (в 2015 году), которым он сказал многое, не произнеся ни слова. Его действия, а не слова говорят: «Я ухожу отсюда, я буду отдыхать где-то в другом месте». В России он даже не вышел на стартовую решётку. И он даже не смог поработать на первой тренировке (в Барселоне). Это ужасная история», — цитирует Брандла Sky Sports.