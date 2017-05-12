Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при Испании, Квят — 18-й

В Барселоне состоялась вторая пятничная тренировка Гран-при Испании, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат продемонстрировал его напарник Валттери Боттас, а замкнул первую тройку гонщик «Феррари» Кими Райкконен. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал 18-м.

Формула-1. Гран-при Испании. 12 мая. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:20.802

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.090

3. Кими Райкконен («Феррари») +0.310

4. Себастьян Феттель («Феррари») +0.418

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.636

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.783

7. Нико Хюлькенберг («Рено») +0.885

8. Джолион Палмер («Рено») +1.190

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.213

10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1.463

11. Ромен Грожан («Хаас») +1.569

12. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.718

13. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.891

14. Серхио Перес («Форс Индия») +1.920

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.205

16. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.280

17. Ланс Стролл («Уильямс») +2.419

18. Даниил Квят («Торо Россо») +2,434

19. Паскаль Верляйн («Заубер») +2.797

20. Фернандо Алонсо («Макларен») +3.275.