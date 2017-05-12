Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при Испании, Квят — 18-й

В Барселоне состоялась вторая пятничная тренировка Гран-при Испании, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат продемонстрировал его напарник Валттери Боттас, а замкнул первую тройку гонщик «Феррари» Кими Райкконен. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал 18-м.
Формула-1. Гран-при Испании. 12 мая. Вторая тренировка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:20.802
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.090
3. Кими Райкконен («Феррари») +0.310
4. Себастьян Феттель («Феррари») +0.418
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.636
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.783
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +0.885
8. Джолион Палмер («Рено») +1.190
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.213
10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1.463
11. Ромен Грожан («Хаас») +1.569
12. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.718
13. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.891
14. Серхио Перес («Форс Индия») +1.920
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.205
16. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.280
17. Ланс Стролл («Уильямс») +2.419
18. Даниил Квят («Торо Россо») +2,434
19. Паскаль Верляйн («Заубер») +2.797
20. Фернандо Алонсо («Макларен») +3.275.