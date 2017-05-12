Ньюи признал, что новые правила по работе подвески повлияли на «Ред Булл»

Один из руководителей технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи признал, что проблемы «быков» на старте сезона-2017 Формулы-1 отчасти связаны со введёнными зимой ограничениями по работе передней подвески. Эти ограничения были введены ФИА после обращения со стороны «Феррари». Вместе с тем британец не согласен, что запрет прежнего варианта подвески — основная причина недостаточной скорости автомобиля.

«Повлияла ли на нас ситуация с ограничениями на работу подвески? Было бы глупо не признавать этого. Однако запрет подвески не объясняет всех проблем.

Можно сказать, в последние два года я отошёл от дел из-за других проектов, а в случае с этой машиной вернулся к работе только над определёнными областями. Были некоторые проблемы в коммуникации с моими коллегами. Нам нужно всё лучше организовать", — заявил Ньюи в интервью Auto Motor und Sport.