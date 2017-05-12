Риккардо: мы не можем конкурировать с «Мерседесом»

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал свои выступления во время двух свободных практик на Гран-при Испании Формулы-1, в ходе которых ему дважды удалось продемонстрировать шестой результат.

«Временами машина вела себя хорошо, и мы всё ещё пытаемся отыграть время. На шинах „медиум“ чувствовались некоторые трудности, но на „софте“ всё стало гораздо лучше. В целом всё ожидаемо. Мы сделали кое-какой прогресс, но мы понимаем, что пока не можем конкурировать с „Мерседесом“. Мы можем попробовать отыграть ещё пару десятых», — приводит слова австралийца Sky Sports.