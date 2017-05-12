Белл: отзывы Сироткина были схожи с теми, что давал Хюлькенберг

Технический директор «Рено» Боб Белл рассказал, как для его команды сложились пятничные тренировки на Гран-при Испании. В первой практике Джолиона Палмера заменял резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин.

«В целом это был относительно хороший день для нас. Шины „софт“ подходили нам лучше всего: Нико и Джолион показали скорость машины в дневной сессии. Утром у нас было больше проблем с темпом на более жёстких типах шин: они настроены не слишком дружелюбно по отношению к балансу нашего автомобиля. Для Сергея это было разочаровывающее утро: его сессия завершилась досрочно из-за утечки жидкости. К счастью, он всё же получил существенное время на трассе, чтобы почувствовать машину, а его отзывы были схожи с теми, что давал Нико», — приводит слова Белла пресс-служба «Рено».