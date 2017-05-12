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Брэбем опроверг слухи о возможном возрождении его команды в Формуле-1

12 мая 2017, пятница. 19:28. Авто

Дэвид Брэбем, сын легенды Ф-1 и трёхкратного чемпиона мира Джека Брэбема, который зарегистрировал торговую марку Project Brabham, опроверг слухи о скором возрождении в Формуле-1 команды «Брэбем».

«У нас было довольно много предложений от разных людей или организаций, которые хотели бы обсудить возможность регистрации бренда «Брэбем» в различных секторах. Но дело не зашло дальше разговоров.

Хотел ли бы я увидеть когда-нибудь команду «Брэбем» в Формуле-1? Конечно, но только если это будет иметь смысл. Если кто-то сделает нам интересное предложение и оно будет совпадать с нашим видением бренда, тогда было бы глупо с нашей стороны не выслушать его. Но я пока не вижу, чтобы это могло случиться в ближайшее время, особенно учитывая, что выплаты в Ф-1 больше благоволят топ-командам», — приводит слова Брэбема F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
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