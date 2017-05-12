Ферстаппен — о вылете: помешал неожиданный порыв ветра

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал эпизод, случившийся с ним во время свободной практики на Гран-при Испании Формулы-1, в ходе которого он вылетел за пределы трассы в девятом повороте.

«Это был неожиданный порыв ветра, который стал причиной ряда проблем. Он застал меня врасплох и заставил меня вылететь с трассы, в итоге я проехал через гравий. Хорошо, что это не привело к каким-то серьёзным повреждениям.

Я видел, как несколько других пилотов также были захвачены врасплох порывами ветра. Последний сектор на этой трассе и без того тяжёл, и в этом плане ветер сегодня явно не помогал", — приводит слова Ферстаппена официальный сайт «Ред Булл».