Грожан: ключом к успеху на Гран-при Испании будет работа с шинами

Пилот «Хааса» Ромен Грожан подвёл итоги первых двух тренировок Гран-при Испании, на которых он показал 8-е и 11-е время соответственно.

«Это был нелёгкий день. Нам пришлось иметь дело со многими вещами. Кажется, шины здесь довольно трудно заставить работать правильно. Но не думаю, что мы одни такие — многие машины здесь сталкивались с подобными трудностями. Так что ключом к успеху будет именно работа с шинами. Если у нас не получится заставить их работать, мы не сможем провести достаточно времени на трассе. После обеда мы старались сделать как можно больше, чтобы в субботу собрать всё вместе», — отметил Грожан для пресс-релиза своей команды.