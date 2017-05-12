Хюлькенберг: мы знаем, где можно прибавить

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал о впечатлениях от свободных практик на Гран-при Испании Формулы-1, на которых ему удалось продемонстрировать девятое и седьмое места.

«Это была хорошая пятница для нас. Мы выполнили нашу обычную программу, и у нас не было серьёзных проблем с болидом. Как всегда, у нас есть компоненты, над которыми надо поработать перед квалификацией, и мы знаем, где можно прибавить.

Сегодня были сложности со сцеплением, потому я удивлён нашим темпом. Если мы продолжим в том же духе на квалификации и в гонке, то нас ждёт хороший уик-энд", — цитирует немца официальный сайт «Рено».