Перес: шины «медиум» и «софт» лучше подходят для целей «Форс Индия» в Испании

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес подвёл итоги первых двух тренировок Гран-при Испании Формулы-1, на которых он показал 11-е и 14-е время соответственно.

«Уровень сцепления колёс с дорожным покрытием был сегодня очень низким, и было трудно заставить более жёсткие шины работать. Подозреваю, что с этим нам не придётся сталкиваться дальше, потому что шины «медиум» и «софт» гораздо лучше подходят для наших целей в квалификации и гонке. Безусловно, когда ты тестируешь много разных деталей, сложно найти для машины подходящие настройки, но мне кажется, сейчас у нас хорошая база для того, чтобы на ней что-то построить», — отметил Перес для пресс-релиза своей команды.