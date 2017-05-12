З. Браун: надёжность «Хонды» не стала хуже, потому что её ещё не было вообще

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал неудачу Фернандо Алонсо во время утренней сессии на свободной практике Гран-при Испании, который вынужден был её закончить досрочно в связи с проблемами двигателя.

«Я чувствовал грусть и испытывал разочарование, я просто не мог поверить в то, что это случилось. Но мы не могли на этом зацикливаться и перевели всё внимание на работу болида Вандорна. Учитывая все обстоятельства, Стоффель проделал отличную работу.

Уход Алонсо на теннисный корт? Чтобы преодолеть некое разочарование, нужно избавиться от тяжёлых мыслей. Я думаю, что это хорошо, отвлекать себя другим занятием.

Что касается надёжности моторов «Хонды», то я не могу сказать, что она стала хуже, потому что у нас в принципе всё ещё не было надежной силовой установки", — приводит слова Брауна Motorsport Week.