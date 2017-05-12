Маркелов: не повезло, но в гонке выложусь по максимуму, как обычно!

Гонщик команды Russian Time в серии Формула-2 Артём Маркелов прокомментировал 13-й результат в квалификации этапа в Барселоне. Вторая попытка россиянина была сорвана сработавшим огнетушителем.

«Сезон так хорошо стартовал для меня с победы в Бахрейне, но сегодня мне не повезло, что ставит меня в непростое положение перед субботой. Конечно, мне нравится гоняться, но даже с DRS обгонять в Барселоне сложно, потому что тут трудно ехать близко к машине впереди в последнем повороте. И всё же будьте уверены, что я выложусь по максимуму, как обычно!» — приводит слова Маркелова пресс-служба Russian Time.