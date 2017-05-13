Алонсо — об игре в теннис: решил провести время с пользой

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги пятничных тренировочных заездов на Гран-при Испании, в ходе которых испанец принял участие лишь в одной полноценной сессии.

«Очевидно, что это не лучшее начало уик-энда, мы полностью пропустили первую сессию из-за проблем с двигателем. По крайней мере, у меня было время потренироваться. Когда я услышал, что у меня есть пару часов перед следующей сессией, я решил провести время с пользой. В последнее время у меня было мало время на тренировок, так что посвятил пару часов этому.

Слабое выступление на дневной сессией объясняется тем, что новый мотор требовал калибровки, так что сперва я ехал очень медленно. Всё же я перешёл на новый комплект резины, к концу сессии, когда мы добавили топлива, мы приблизились к темпу, который ожидался.

Я чувствую уверенность, что завтра мы будем более конкурентоспособными, и надеюсь, что мы приблизимся к соперникам", — приводит слова испанца официальный сайт «Макларена».